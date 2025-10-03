Convalidato il fermo di Salvatore Ocone, il 58enne non risponde al Gip

CAMPOBASSO. Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida del fermo in carcere a Campobasso per Salvatore Ocone, accusato della strage familiare avvenuta a Paupisi, nel Beneventano. Il fermo è stato convalidato dal Gip Silvia Lubrano. L’uomo, 58 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza.

Pocone è accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, e un figlio, oltre ad aver tentato di uccidere la figlia, ricoverata in gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli. L’avvocato difensore Giovanni Santoro, all’uscita dal carcere, ha dichiarato ai nostri microfoni che il suo assistito non ha una stabilità psichica e si trova in uno stato confusionale.

Riguardo alla figlia, l’avvocato ha spiegato: «Ho riferito personalmente del suo miglioramento. Salvatore ha pianto e si è mostrato inizialmente contento per questo, ma subito dopo è tornato a manifestare un atteggiamento imprevedibile». Santoro ha inoltre evidenziato che Pocone presenta un disturbo della memoria, con amnesie e un delirio mistico legato alla sua profonda devozione religiosa, soprattutto nei confronti di una Madonna venerata nella zona di Campoli, che però non è ancora in grado di elaborare quanto accaduto.

Il fermo è stato eseguito dopo che Ocone è stato rintracciato nelle campagne di Terrazzano, in Molise, dopo aver portato i figli con sé. Non era consapevole che la figlia fosse ancora viva e quindi non si è recato in ospedale.

La competenza per il procedimento passerà alla procura di Benevento, in relazione ai fatti occorsi a Paupisi. È attesa la prosecuzione degli accertamenti autoptici: per ora, l’autopsia sul corpo della moglie è fissata per il 6 ottobre presso la procura di Benevento.

La situazione clinica di Antonia, la figlia ricoverata al Neuromed, resta critica ma stabile. Il bollettino medico di oggi riporta che la paziente è sedata, intubata e in ventilazione meccanica; la pressione arteriosa è sotto controllo e si registra un lieve miglioramento degli esami ematochimici. La Tac di controllo effettuata oggi è stabile rispetto al giorno precedente e non sono state indicate ulteriori necessità chirurgiche. La prognosi rimane riservata.