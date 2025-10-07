Delfino spiaggiato sul litorale Nord di Termoli: intervento della Guardia costiera



TERMOLI. Un esemplare di delfino, probabilmente un tursiope secondo le prime valutazioni fotografiche, è stato rinvenuto spiaggiato nel pomeriggio di oggi lungo il litorale Nord, in prossimità del Lido Anna, poco oltre la Cala Sveva.



Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Guardia costiera per delimitare l’area e avviare le procedure di segnalazione. Informati il Centro Studi Cetacei e il Comune di Termoli, che si occuperanno della rimozione e degli accertamenti scientifici sull’esemplare.

