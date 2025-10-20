Doppio furto in abitazione: ladro denunciato dalla Polizia

CAMPOBASSO. Nella giornata dello scorso 13 ottobre, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha deferito alla Procura del capoluogo un uomo ritenuto responsabile di un doppio episodio di furto in abitazione, uno dei quali tentato.

L’intervento è scaturito da una segnalazione di un cittadino che aveva notato un individuo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una villetta isolata, situata in una contrada del capoluogo. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno rinvenuto un’ascia nei pressi dell’abitazione, verosimilmente utilizzata per infrangere il vetro di una finestra. Il soggetto, tuttavia, si era già allontanato, probabilmente disturbato nel suo intento.

Grazie alla descrizione fornita nella segnalazione, i poliziotti sono riusciti a risalire al principale sospettato, rintracciandolo presso il domicilio della compagna dopo aver perlustrato i luoghi da lui abitualmente frequentati.

Gli accertamenti condotti, unitamente al sopralluogo della Polizia Scientifica, hanno permesso di appurare che, nella stessa giornata, l’uomo si era reso responsabile anche di un furto consumato in un appartamento situato in un’altra zona della città, da cui avrebbe asportato oggetti preziosi dopo aver forzato una porta finestra.

Il soggetto, residente in zona e con precedenti di polizia, è stato denunciato per entrambi gli episodi. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.