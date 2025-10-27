Due auto rubate e una depredata nel giro di poche ore

TERMOLI. Tre colpi in meno di 24 ore. Non si arresta l’ondata di furti che sta colpendo i quartieri di Termoli. Il presidente Gianfranco Cannarsa denuncia un nuovo episodio avvenuto domenica scorsa, 26 ottobre, nel quartiere Sant’Alfonso: un residente, uscendo di casa per riprendere la propria Kia, in via dello Stadio, ha scoperto che ignoti avevano asportato il catalizzatore. Il danno, aggravato dall’assenza di copertura assicurativa contro i furti, ha lasciato il cittadino senza tutela e con un amaro senso di impotenza.

Ma la notte ha portato altri due colpi: in via Fortore, una Peugeot 208 e una Citroën C4 sono state prese di mira da ladri che, con modalità analoghe, hanno smontato componenti meccaniche dalle vetture. Tre furti in meno di 24 ore, tutti concentrati in zone residenziali, con danni economici e psicologici per i proprietari.

Cannarsa lancia un appello diretto: “Serve un più ampio piano straordinario di controllo del territorio. Non possiamo più tollerare che i cittadini vivano nella paura e nell’incertezza. La sicurezza urbana deve tornare al centro dell’agenda istituzionale”.

Emanuele Bracone