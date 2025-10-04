Due episodi di violenza in pochi giorni nel capoluogo: rapina e accoltellamento

CAMPOBASSO. Due episodi di violenza hanno scosso Campobasso negli ultimi giorni, evidenziando nuovamente le preoccupazioni per la sicurezza in città.

Venerdì 3 ottobre un giovane pregiudicato è stato arrestato dopo una rapina in Viale del Castello. Il ragazzo, originario del capoluogo, avrebbe minacciato un passante con un coltello, costringendolo a consegnare circa 200 euro. La vittima, sotto choc ma illesa, ha subito chiesto aiuto e fornito alla Squadra Mobile una descrizione dettagliata dell’aggressore, rintracciato nel giro di poche ore e condotto in carcere. L’episodio segue di pochi giorni una rapina armata al supermercato Sigma di Viale Manzoni, sottolineando l’esigenza di un controllo costante del territorio.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei a seguito di un litigio degenerato in pochi istanti. Il 17enne è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico. La Polizia sta conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi utili.

Due episodi ravvicinati, con modalità diverse ma entrambi violenti, che riportano l’attenzione sulla necessità di presidio del territorio e interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.