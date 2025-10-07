Finge di restare a piedi con l’auto per spillare soldi ai passanti

TERMOLI. Una nuova truffa mette in guardia i cittadini di Termoli. Negli ultimi giorni, nei parcheggi dei supermercati locali, un uomo di mezza età, brizzolato e con accento campano, si sarebbe finto in difficoltà per raggirare i passanti.

Secondo le segnalazioni raccolte dalle forze dell’ordine, l’uomo si presenta come chef di un locale cittadino e racconta di essere rimasto a piedi con la propria auto. Per convincere le vittime a dargli soldi, arriva a offrire la patente in cambio di una piccola somma per fare benzina.

Le persone più colpite sono donne, che vengono avvicinate durante la sera. In alcuni casi, chi ha capito di essere di fronte a una truffa ha segnalato immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine, fornendo anche dettagli sul veicolo, come la targa.

Le autorità locali invitano chiunque noti comportamenti sospetti a non fornire denaro e a contattare subito le Forze dell’ordine. L’obiettivo è prevenire nuovi raggiri e tutelare la cittadinanza, evitando che altre persone cadano nel tranello.