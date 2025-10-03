Furgone molisano s’incendia vicino Vasto

PIETRACUPA. Attimi di apprensione questa mattina lungo la Fondovalle Cena, nel territorio di Monteodorisio, dove un furgone adibito al trasporto del pane ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia.

Il mezzo, appartenente a una ditta di Pietracupa, stava effettuando la consueta consegna quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato interessato da un principio di autocombustione nel vano motore. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del veicolo, costringendo l’autista ad accostare a bordo strada. Nella concitazione, il furgone ha terminato la sua corsa in un fossato laterale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cupello e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti: il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo.

Il traffico sulla provinciale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incendio, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella di un guasto tecnico che avrebbe innescato la combustione.