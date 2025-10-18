Furti d’auto nel quartiere Sant’Alfonso, ci risiamo

TERMOLI. Ancora un furto d’auto nella notte tra venerdì e sabato in via Inghilterra. E’ stata sottratta una Fiat 500L verde, targata FL455KA, regolarmente parcheggiata sotto casa. Il veicolo era dotato di block shaft, ma ciò non ha impedito ai ladri di agire indisturbati.

Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni, sempre nella stessa via, dove già la scorsa settimana — in piena mattinata — era stata rubata un’altra vettura. A questo si aggiungono segnalazioni di furti in appartamento avvenuti recentemente nel quartiere, alimentando un clima di crescente preoccupazione.

Inoltre, sempre nella notte rubato un carro attrezzi con macchina sopra già rubata e una moto d’acqua. In questo caso sono stati intercettati e recuperata refurtiva dai Carabinieri, ma i ladri sono fuggiti.

Chiunque abbia visto movimenti sospetti nella notte tra il 17 e il 18 ottobre è invitato a contattare i Carabinieri di Termoli. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per contrastare un fenomeno che sta minando la sicurezza quotidiana.