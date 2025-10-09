Furto a Torremaggiore: due 30enni finiscono in carcere

FOGGIA. I Carabinieri della Stazione di Torremaggiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 30enni sanseveresi, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura. I due sono accusati di aver commesso un furto nel comune di Torremaggiore lo scorso luglio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di Torremaggiore, è partita subito dopo la denuncia presentata dal titolare di una società che gestisce distributori automatici in città. Fondamentali per l’identificazione dei due giovani sono stati il sopralluogo presso la rivendita e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza.

La loro identità è stata confermata anche grazie alla conoscenza diretta maturata dai militari nel corso dei controlli quotidiani sul territorio, resa possibile dalla capillare presenza delle stazioni dell’Arma.

Gli accertamenti hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza a carico dei due 30enni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Entrambi sono stati associati alla casa circondariale di Foggia e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.