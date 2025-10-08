Furto d’auto a Castelmauro: denunciato un ventenne

CASTELMAURO. I carabinieri della Stazione di Castelmauro hanno individuato e denunciato a piede libero un ventenne, ritenuto responsabile del furto di un’autovettura avvenuto pochi giorni fa.

Le indagini, rapide ed incisive, hanno permesso ai militari di raccogliere elementi concreti sulle responsabilità del giovane e di rinvenire il veicolo, restituito al legittimo proprietario.

L’episodio conferma l’attenzione della Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi comandi nel controllo del territorio e nella prevenzione dei furti e degli altri reati predatori.