Furto e resistenza, scatta l’arresto dei Carabinieri

BOJANO. Furto in centro a Bojano: arrestato un uomo originario della Guinea, già noto alle Forze dell’Ordine

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Bojano, impegnati nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza di cittadini ed esercenti.

Nella mattinata del 17 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo originario della Guinea, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Convocato presso la sede del Comando per accertamenti relativi a un furto commesso nella notte ai danni di un pub del centro cittadino, il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. È stato immediatamente inseguito e raggiunto dai Carabinieri, opponendo una decisa resistenza fisica: ha strattonato e spinto i militari nel tentativo di garantirsi la fuga, senza tuttavia provocare feriti.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire una somma in contanti pari a 250 euro, un mazzo di chiavi e alcune birre, risultati provento del furto denunciato dal titolare del locale. Inoltre, è stato trovato un coltello lungo 22 centimetri e una borsa contenente documenti sottratti nei giorni precedenti a un’altra cittadina di Bojano.

All’esito delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Campobasso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Campobasso, nella giornata di ieri 20 ottobre, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

L’operazione testimonia l’impegno costante dei Carabinieri della compagnia di Bojano nel presidiare il territorio, prevenire i reati predatori e assicurare alla giustizia gli autori di condotte delittuose, a tutela della sicurezza della comunità locale.