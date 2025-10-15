Furto nella chiesa del Crocifisso: ignoti forzano la porta della sacrestia e rubano le offerte

TERMOLI. Il fenomeno dei furti nei luoghi di culto continua a preoccupare e a indignare. Nei giorni scorsi, la chiesa del Crocifisso è stata presa di mira da ignoti che hanno agito con violenza contro le strutture. Secondo quanto denunciato da Gianfranco Cannarsa, presidente del quartiere Sant’Alfonso, i malviventi hanno forzato la porta laterale della sacrestia, rompendo il vetro e scassinando l’ingresso. All’interno, sono stati sottratti alcuni spiccioli dalle candele votive, ma il danno più grave resta quello materiale e simbolico: un luogo sacro violato, un episodio che ha scosso profondamente la comunità.

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi, diverse chiese della zona sono state colpite da furti simili: porte forzate, vetri rotti, saccheggi di offerte e oggetti di valore. La percezione è quella di una escalation che allarma residenti e fedeli, sempre più preoccupati per la vulnerabilità dei luoghi simbolici.

L’episodio ha riportato all’attenzione l’urgenza di rafforzare la sicurezza dei luoghi di culto, troppo spesso bersagli di atti predatori.

La comunità è indignata e il messaggio è chiaro, i luoghi di culto non possono essere considerati terra di nessuno. Chi li colpisce commette non solo un furto, ma un’offesa diretta alla collettività.

Ogni vetro rotto, ogni porta scassinata è un monito, anche se i predoni continuano a colpire, la risposta non sarà mai silenziosa.