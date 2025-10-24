Furto sventato: i Carabinieri di Guglionesi recuperano due trattori rubati

GUGLIONESI. Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Guglionesi ha portato, nella mattinata del 23 ottobre, al recupero di due trattori agricoli rubati poche ore prima dal piazzale di una concessionaria di Cupello. I mezzi, nuovi e ancora da immatricolare, erano stati nascosti tra la vegetazione nelle campagne guglionesane, probabilmente in attesa di essere recuperati dai malfattori.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio perlustrativo mirato alla prevenzione e repressione dei furti di mezzi agricoli, predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Termoli. I due trattori, dal valore complessivo stimato in circa 200mila euro, non risultavano ancora oggetto di denuncia al momento del rinvenimento, segno della tempestività dell’intervento.

Secondo le prime ipotesi investigative, i responsabili del furto avrebbero abbandonato temporaneamente i mezzi per evitare di incrociare le pattuglie dell’Arma impegnate nel dispositivo notturno di controllo del territorio, con l’intento di recuperarli in un secondo momento. Le indagini, tuttora in corso, sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Guglionesi e Cupello, nel tentativo di ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

L’operazione conferma l’efficacia del presidio territoriale garantito dalla Compagnia Carabinieri di Termoli e dai suoi Comandi dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela delle comunità locali e nella lotta ai reati predatori. Un segnale chiaro di attenzione e presenza, soprattutto in un periodo in cui i furti di mezzi agricoli rappresentano una crescente minaccia per le aziende del territorio.

