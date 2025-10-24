Il cane antidroga Jimmy stana spacciatore alla stazione

TERMOLI. Intensificati i controlli antidroga nei pressi della stazione ferroviaria: sequestrato hashish, denunciato un uomo

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di Finanza di Termoli, che nei giorni scorsi ha rafforzato i controlli nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, già teatro di precedenti interventi repressivi.

Nel pomeriggio del 21 ottobre, durante un’operazione congiunta con le unità cinofile del Gruppo di Campobasso, i militari hanno fermato un uomo residente fuori regione, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 25 grammi. Decisivo, in questa circostanza, l’intervento del cane antidroga Jimmy, da pochi mesi in servizio presso le Fiamme Gialle campobassane, e del suo conduttore.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata e il soggetto denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Larino per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di presidio del territorio, volto a prevenire e reprimere i fenomeni di microcriminalità legati al consumo e alla distribuzione di droghe leggere, con particolare attenzione alle zone di transito e aggregazione giovanile.

EB