Il dramma di Ilaria, indagato il compagno della 25enne

MONTENERO DI BISACCIA. Non sono trascorse nemmeno 3 settimane da quella tragica ultima domenica di settembre, quando un incidente stradale spezzò il destino di una ragazza prossima a dare alla luce una bimba, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 55, in contrada San Biase, a Montenero di Bisaccia.

La morte di Ilaria Forgione e della piccola che aveva in grembo ha sconvolto ben oltre che la comunità locale. Come da prassi, la Procura di Larino ha aperto un fascicolo a carico del compagno della giovane, ipotizzando il reato di omicidio stradale pluriaggravato. L’uomo, che era alla guida della Volkswagen Golf coinvolta nello schianto, è stato sottoposto a esami ematici che avrebbero rilevato tracce di alcol, attualmente ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per complicazioni cliniche. La famiglia Forgione, parte civile, ha affidato l’incarico legale all’avvocato Stefano Sabatini.

Il primo ottobre, Montenero di Bisaccia ha celebrato i funerali di Ilaria nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel giorno del lutto cittadino proclamato dalla sindaca Simona Contucci. La comunità, profondamente colpita, ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando la giovane e il bambino che portava in grembo