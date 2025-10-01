Il fratello maggiore al fianco di Antonia, «Non credevo che mio padre potesse farlo»

CAMPOBASSO. È arrivato a Campobasso nella tarda serata di ieri Mario Ocone, 23 anni, il figlio maggiore della famiglia distrutta dalla furia omicida del padre Salvatore. Partito da Rimini, dove viveva e lavorava, il giovane ha trovato i familiari ad accoglierlo nella villetta di Paupisi, teatro della strage. Ancora sotto shock, ha chiesto subito notizie della sorella Antonia, l’unica sopravvissuta, ricoverata al Neuromed di Pozzilli. «Non credevo che mio padre potesse farlo», ha confidato in lacrime ai parenti.

Intanto a Paupisi è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali di Elisa Polcino e del figlio Cosimo, uccisi insieme ad Antonia nell’aggressione.

Le indagini coordinate dalla Procura

La Procura di Benevento ha assunto fin da subito la direzione delle indagini. Il pubblico ministero di turno, intervenuto durante il sopralluogo, ha confermato che all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una grossa pietra, probabilmente raccolta nel giardino, utilizzata per colpire a morte la signora Elisa Polcino. Contestualmente è stata constatata l’assenza del marito e dei figli, circostanza che ha fatto scattare immediatamente le ricerche.

Il Procuratore ha sottolineato che l’inchiesta è volta ad accertare la dinamica del delitto, i motivi e il dolo, con riferimento anche a tutti i profili richiamati dall’articolo 133 del codice penale.

Particolare rilievo viene dato anche alla condizione psichiatrica di Ocone. «È certo che il soggetto abbia un disturbo – ha dichiarato la Procura – vi è una diagnosi psichiatrica di psicosi e un precedente TSO del 2011. Tuttavia, non risultano precedenti penali né altre segnalazioni recenti».

La cattura

Le ricerche si sono concentrate in provincia di Campobasso, grazie al supporto di un elicottero dell’Arma che ha sorvolato a lungo la zona. Dopo le 18 è stata individuata l’auto di Ocone, nascosta in un uliveto tra balle di fieno, in un’area isolata. L’uomo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

La speranza per Antonia

Trasportata d’urgenza dal Cardarelli di Campobasso al Neuromed, Antonia è stata sottoposta a un delicatissimo intervento di neurochirurgia dall’équipe guidata da Fulvio Aloj. Le sue condizioni restano gravissime, ma i medici parlano di «lotta minuto per minuto».

Una comunità intera, devastata dalla violenza, piange due vite spezzate e trattiene il fiato per la ragazza che, nonostante tutto, continua a resistere.