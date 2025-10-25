Il Gip scarcera il giovane arrestato dalla Polizia dopo l’inseguimento

TERMOLI. È stato rimesso in libertà nella giornata di ieri, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, Rosaria Vecchi, il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 22 ottobre.

A renderlo noto è stato il difensore dell’indagato, l’avvocato Francesco Guido, del foro di Cosenza.

«Il mio assistito non ha commesso alcuna infrazione stradale né ha assunto atteggiamenti sospetti o tali da giustificare il fermo cui è stato sottoposto.

Il fermo è stato eseguito da una squadra in borghese della Polizia di Stato presso la zona artigianale di Termoli, nonostante il giovane sia risultato incensurato, privo di armi, di droga e comunque estraneo alla commissione di qualsiasi reato.

Si è reso pertanto necessario ristabilire la verità, sia perché restano da accertare gravissimi fatti che verranno sottoposti alla Magistratura, sia perché il giovane è stato rimesso in libertà nella giornata di ieri dal Gip presso il Tribunale di Larino, dottoressa Rosaria Vecchi, la quale ha ritenuto che l’arresto “non è stato legittimamente eseguito”».

EB