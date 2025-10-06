Imbarcazione tedesca in difficoltà rimorchiata al porto turistico di Termoli

TERMOLI. Un’imbarcazione di bandiera tedesca – John Franklin – è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi, dalla costa di Rio Vivo, dov’era all’ancora, dopo aver segnalato un’avaria al timone che ne comprometteva la navigazione.

Operazioni gestite dalla sala operativa della Guardia Costiera di Termoli, che ha coordinato le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuta la società Marinucci Yachting Club, che ha provveduto a rimorchiare la barca fino al porto, assistita dall’unità della Stazione Navale del Roan della Guardia di Finanza.

Attualmente, l’imbarcazione è in sicurezza all’ormeggio. La Guardia Costiera proseguirà con i controlli e le verifiche necessarie per accertare le cause dell’avaria e garantire la sicurezza della navigazione nella zona.