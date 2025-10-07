Incendio di autovettura sull’A14, rallentamenti al traffico

A/14. Un incendio ha interessato un’autovettura nella serata di oggi, intorno alle 20:00, sull’autostrada A14, carreggiata nord, al chilometro 431, nel territorio di Casalbordino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vasto, la Polizia Stradale della Sottosezione di Vasto Sud e il personale di Autostrade per l’Italia.

A causa dell’intervento, il traffico ha subito rallentamenti e, successivamente, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa. La circolazione è poi ripresa sulla corsia di sorpasso, con traffico ancora rallentato.

Fortunatamente, il conducente del veicolo non ha riportato ferite.