Incendio in appartamento, i vicini evitano il peggio

MONTENERO DI BISACCIA. Una pronta reazione dei vicini ha evitato il peggio oggi pomeriggio, quando un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione in via Madonna di Bisaccia a Montenero.

La protagonista della vicenda è un’anziana che si trovava sola in casa e non si era accorta delle fiamme, partite da un’altra stanza. Ad avvisarla e a farla uscire in tempo è stata una vicina, che ha dato l’allarme e l’ha aiutata a mettersi in salvo prima che il fumo invadesse l’abitazione.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai familiari e dai vicini, e le sue condizioni non destavano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri delle stazioni di Montenero di Bisaccia e di Petacciato, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Nel frattempo, le fiamme hanno ripreso vigore, uscendo dagli infissi sul retro dell’appartamento.

I Vigili del fuoco di Termoli, equipaggiati con respiratori e bombole, sono entrati nell’abitazione e hanno spento il rogo con gli idranti in pochi minuti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ipotesi potrebbero essere legate a una presa di corrente. L’anziana, unica residente nell’appartamento, non potrà rientrare per diverso tempo, mentre vengono effettuate le necessarie verifiche strutturali, anche a causa di calcinacci caduti all’interno.