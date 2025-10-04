Incendio in Contrada Ponticelli: bruciano sterpaglie tra Termoli e San Giacomo

TERMOLI. Un nuovo incendio di sterpaglie e vegetazione ha richiesto, nel pomeriggio di oggi 4 ottobre, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme sono divampate in Contrada Ponticelli, un’area rurale situata al confine tra i territori comunali di Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, già in passato teatro di episodi simili.

L’allarme è scattato quando le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno iniziato a propagarsi rapidamente, minacciando alcune abitazioni sparse nelle vicinanze. Per contenere il rogo è stato necessario un immediato dispiegamento di mezzi e uomini, con l’obiettivo di evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente.

A gestire l’emergenza è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, poiché quella del Comando di Termoli era impegnata su un altro fronte operativo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state completate con successo, mettendo l’area in sicurezza.

Resta alta l’attenzione sul fenomeno degli incendi in questa zona di confine tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Eliana Ronzullo