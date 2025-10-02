Incidente in via De Sanctis a Termoli: donna investita, non è grave

TERMOLI. Paura questa mattina in via De Sanctis, a Termoli, dove una donna è stata investita da un’auto. Le sue condizioni non destano preoccupazione: i danni riportati sono lievi e non si è reso necessario l’intervento del 118.

L’episodio riporta l’attenzione sulle criticità di una strada che, pur priva di marciapiede, è aperta al traffico veicolare. I residenti segnalano da tempo i rischi per pedoni e automobilisti.

Dopo il rifacimento del manto stradale, avvenuto mesi fa, i dossi non sono mai stati ripristinati. È rimasta soltanto la segnaletica verticale, che spesso non viene rispettata.

Gli abitanti della zona parlano di una situazione ormai insostenibile e temono che, senza interventi immediati, si possa arrivare a un incidente dalle conseguenze ben più gravi.