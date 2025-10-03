Incidente mortale: “Addio a Michele Melfi, macellaio stimato e conosciuto da tutti”

LENTELLA-SAN MARTINO IN PENSILIS. Un tremendo incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi sulla tangenziale di Campobasso è costato la vita a Michele Melfi, macellaio e ambulante di San Martino in Pensilis, molto conosciuto e apprezzato anche nel Vastese.

Melfi, con la sua attività, era diventato un punto di riferimento per tanti clienti e amici. In particolare a Lentella, dove da anni portava la sua rinomata pampanella, era accolto sempre con affetto e stima. La sua genuinità, la simpatia e la passione per il proprio lavoro lo avevano fatto entrare nel cuore di tutti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione: sui social decine di messaggi di cordoglio testimoniano il vuoto lasciato dalla sua improvvisa morte.

Anche il Comune di Lentella ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia:

“Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità di Lentella. Michele con la sua pampanella ha saputo portare nel nostro paese non solo un prodotto apprezzato, ma anche la sua cordialità e il suo sorriso. La sua mancanza si farà sentire.”

Un dolore che colpisce non solo i familiari, ma anche le tante persone che nel corso degli anni hanno imparato a conoscere e stimare Michele.