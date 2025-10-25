Incidente sulla statale 87: motociclista 26enne di Larino ferito in un tamponamento

LARINO. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, lungo la statale 87 in direzione Larino.

Un motociclista di 26 anni, residente proprio nella cittadina frentana, è rimasto coinvolto in un tamponamento con un’autovettura. A seguito dell’impatto, il giovane centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando diverse contusioni, fortunatamente non gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Larino, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.