Inquirenti al lavoro per ricostruire il quadro della tragedia

CAMPOBASSO. Si trova nella caserma di via Mazzini Salvatore Ocone, sottoposto dal tardo pomeriggio di ieri a interrogatorio dai Carabinieri dopo essere stato rintracciato nelle campagne di Ferrazzano a bordo della sua auto.

L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, a Paupisi, nel Beneventano, e di aver poi preso con sé i due figli minorenni. Il figlio maggiore, di 16 anni, è stato trovato senza vita nell’auto, mentre la sorella, di 15 anni, è ricoverata in condizioni gravissime.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e lavorano per ricostruire con precisione le ore della tragedia e le responsabilità dell’uomo.

La caccia all’uomo, iniziata nella mattinata di ieri, si è conclusa dopo dodici ore in contrada Ponte Rotto, tra Ferrazzano e Mirabello Sannitico. Quando le forze dell’ordine — Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale — hanno intercettato l’uomo, questi si trovava in auto con il cadavere del figlio. Accanto a lui, in condizioni disperate, la figlia, colpita alla testa con alcuni sassi.

La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasferita al Neuromed, dove sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tentare di contenere una grave emorragia cerebrale. Secondo le prime ricostruzioni, anche la madre sarebbe stata aggredita nel sonno, colpita a morte mentre si trovava ancora nel letto.

Sulla salma di Elisa Polcino, la Procura di Benevento ha disposto l’autopsia per chiarire le modalità dell’omicidio. L’intera comunità è sotto shock per una tragedia che ha spezzato una famiglia e lasciato una giovane in lotta tra la vita e la morte.