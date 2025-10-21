Ispezione del medico legale sulla salma dell’operaio morto a Rotello

TERMOLI. E’ stata trasferita ieri all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli la salma del 48enne Vincenzo Tartaglia, l’operaio edile deceduto a causa di un infarto, mentre era in un cantiere di Corso Umberto I a Rotello. Dramma che si è consumato intorno alle 15 di lunedì 20 ottobre, purtroppo.

Sul posto sono intervenuti, appena è stato dato l’allarme, sia il 118 Molise, che i Carabinieri della compagnia di Larino, ed erano stati allertati anche i Vigili del fuoco.

Il 48enne si è accasciato sull’impalcatura dove era al lavoro. Il medico legale incaricato dalla Procura di Larino ha eseguito l’ispezione cadaverica e si attende il nulla osta del Pm di turno al momento del decesso, per restituire il feretro ai familiari.

Al fratello Michele, al cognato Sergio e a tutta la famiglia Tartaglia il cordoglio di Termolionline.

Emanuele Bracone