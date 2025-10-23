Ladri a segno in due villette coi proprietari in casa

GUGLIONESI. Furti in abitazione con i proprietari presenti: allarme sicurezza in contrada Santa Margherita

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Guglionesi, dove intorno alle ore 23 sono stati messi a segno due furti in abitazione in altrettante villette a schiera situate in contrada Santa Margherita, lungo Via Spagna.

I ladri sono entrati in azione nonostante la presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni, segno di una crescente audacia che desta forte preoccupazione tra i residenti. In entrambi i casi sono stati sottratti monili d’oro e altri oggetti di valore. In una delle due villette, disturbati probabilmente dai rumori del proprietario, i malviventi si sono dileguati portando con sé l’intero tiretto di un comò, poi ritrovato vuoto questa mattina in un giardino poco distante.

Secondo quanto riferito, l’accesso all’abitazione sarebbe avvenuto forzando il balcone della camera da letto con un trapano, segno di un’azione pianificata e condotta con strumenti professionali.

EB