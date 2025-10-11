Ladro d’auto finisce in carcere per decisione del Riesame

VASTO-TORREMAGGIORE. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della compagnia di Vasto, con il supporto dei militari della Stazione di Torremaggiore, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di L’Aquila nei confronti di un 22enne di origine serba, residente nella cittadina foggiana.

Il provvedimento restrittivo rappresenta un aggravamento della misura precedentemente disposta — gli arresti domiciliari — per reati di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione del Riesame è maturata a seguito dei fatti avvenuti il 15 maggio scorso a Vasto, lungo la statale 16, quando il giovane fu intercettato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile alla guida di una vettura di lusso, risultata rubata poco prima nelle Marche.

Alla vista del posto di blocco, il 22enne ignorò l’alt dei militari e tentò la fuga, provocando un incidente che coinvolse un’altra auto con due persone a bordo e la gazzella dei Carabinieri. Nonostante le ferite riportate, i due militari riuscirono a bloccarlo al termine di un inseguimento particolarmente concitato.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato prelevato dal suo domicilio di Torremaggiore e condotto presso la casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.