Lavoro in “nero”: 4 dipendenti irregolari scoperti in un locale e multa per il gestore

TERMOLI. Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Campobasso contro il lavoro nero e le forme irregolari di impiego. Nei giorni scorsi, i militari hanno accertato la presenza di quattro lavoratrici non regolarmente denunciate all’interno di un locale di Termoli, scoprendo così un caso di impiego “in nero”.
A seguito dei controlli, il gestore del locale è stato sanzionato con una multa che può arrivare fino a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.
Nel corso del 2025, su tutto il territorio provinciale, i Reparti della Guardia di Finanza di Campobasso hanno individuato 18 lavoratori in nero e segnalato 12 datori di lavoro per violazioni analoghe.
Le Fiamme Gialle ricordano come il lavoro nero rappresenti un grave danno per l’economia: sottrae risorse all’Erario, espone i lavoratori a sfruttamento e crea distorsioni della concorrenza, penalizzando le imprese che rispettano la legge.
AZ