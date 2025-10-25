L’incivile di turno si libera della spazzatura in modo illecito, denunciato

CAMPOMARINO. Proseguono con costanza le attività di controllo del territorio da parte della Polizia locale, finalizzate a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti nelle aree periferiche e urbane del Comune. Nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, gli agenti hanno individuato e deferito in Procura un soggetto sorpreso a depositare rifiuti in modo irregolare nell’area urbana del lido di Campomarino.

Il rinvenimento è stato reso possibile grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando, che ha permesso di documentare l’azione illecita e di risalire all’identità del responsabile. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio ambientale, volto a tutelare il decoro urbano e la salute pubblica. Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude l’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte analoghe.

La Polizia Locale rinnova l’appello alla cittadinanza affinché collabori segnalando episodi sospetti e rispettando le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella salvaguardia del territorio e nella promozione di comportamenti civili e responsabili, a tutela dell’ambiente e della collettività.

EB