Mercoledì mattina l’ultimo saluto a Vincenzo Tartaglia

ROTELLO-MACCHIA VALFORTORE. I funerali di Vincenzo Tartaglia, l’operaio edile deceduto improvvisamente a soli 48 anni, si svolgeranno domattina, mercoledì 22 ottobre alle ore 10:30 presso la chiesa di San Nicola di Mira in Macchia Valfortore.

La salma, trasferita lunedì sera all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è giunta nel tardo pomeriggio di oggi nella Cappella dell’Incoronata, dove amici, colleghi e conoscenti gli rendono l’ultimo saluto.

A darne il triste annuncio sono la moglie Nicolina, i figli Gioia e Loris, il fratello Michele, la sorella Angela, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, profondamente colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. Vincenzo era conosciuto per la sua dedizione al lavoro e per il suo carattere riservato, qualità che lo avevano reso una presenza stimata nei cantieri e nella comunità.

Emanuele Bracone