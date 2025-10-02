“Mia moglie aggressiva e autoritaria”, le parole di Ocone dopo il duplice omicidio

CAMPOBASSO. Emergono nuovi aggiornamenti sul duplice omicidio di Paupisi. Secondo il bollettino medico diffuso ieri dal Neuromed di Pozzilli, Antonia è in coma farmacologico, in ventilazione meccanica, con parametri cardiocircolatori nella norma. La ragazza è stata operata dall’equipe neurochirurgica guidata dal dottor Fulvio Aloj. Il bollettino precisa: “Paziente stabile nella sua gravità”.

Il figlio maggiore, Mario, 21 anni, si trovava a Rimini per lavoro come cameriere quando è stato contattato dai carabinieri. “Li ho sentiti l’ultima volta venerdì sera e sembrava tutto normale”, ha raccontato. Subito ha intrapreso un disperato viaggio di ritorno, tra treno e auto, fino a Paupisi, dove è arrivato in serata. Mario ha trovato la madre e il fratello morti e la sorella gravemente ferita. “Come ha potuto fare questo?”, ha detto ai parenti. Il giovane aveva scelto di trasferirsi lontano da casa per allontanarsi dai disturbi psichici del padre e dai continui litigi in famiglia, e per costruirsi un futuro nella ristorazione.

Chi conosceva la famiglia parla di una vita domestica apparentemente normale, ma alcuni vicini ricordano urla frequenti provenire dalla villetta in frazione Frasso. Non risultano denunce né interventi dei servizi sociali. Il sindaco Salvatore Coletta e il comandante provinciale dei carabinieri, Enrico Calandro, confermano che non c’erano segnali ufficiali di violenze. Anche il parroco ricorda Ocone come un uomo laborioso, che aveva superato in passato una depressione.

Salvatore Ocone ha dichiarato agli inquirenti: “Mia moglie era aggressiva e autoritaria”. In passato era stato curato per una psicosi cronica e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio nel 2011, senza episodi successivi.

L’arresto è avvenuto a Ferrazzano, dopo una fuga durata circa 13 ore. Ocone aveva caricato i figli in auto subito dopo l’aggressione. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie a telecamere di sorveglianza ed elicotteri. L’uomo è ora in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con le accuse di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.