Moto fuori strada a San Severo: perde la vita un medico del 118

SAN SEVERO. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 di oggi lungo via Rodolfo Morandi, a circa un chilometro dal centro abitato di San Severo.

Una motocicletta è uscita di strada terminando la sua corsa contro una recinzione. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per il centauro, Vincenzo Fernando Incoronato, 64 anni, medico del servizio 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rientrando a casa, nella vicina San Paolo di Civitate, quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Lo schianto è stato violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

La scomparsa del dottor Incoronato ha destato profondo cordoglio in tutto il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, dove era stimato e conosciuto per la sua dedizione.

“Amava il suo lavoro ed era sempre disponibile con tutti” – ha ricordato Stefano Colelli, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza – “una perdita dolorosa per tutta la nostra comunità sanitaria”.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di San Severo, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.