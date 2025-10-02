Motociclista cade per evitare un’auto: trasportato in ospedale per accertamenti

TERMOLI. Attimi di paura nel pomeriggio per un motociclista residente a San Martino, caduto al suolo nel tentativo di evitare il contatto con un’autovettura, nei pressi della rotatoria di via Corsica. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi.

Il centauro ha riportato una probabile frattura al piede ed è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico