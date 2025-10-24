Operato il 43enne caduto dal ponteggio in Corso Umberto

TERMOLI. È ancora in prognosi riservata il 43enne di origine ucraina rimasto gravemente ferito nell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina in un cantiere lungo Corso Umberto I, nel centro di Termoli.

L’uomo — impegnato in lavori edili — è precipitato da un’impalcatura e, dopo il primo soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Termoli e successivamente trasferito alla clinica specialistica Neuromed di Pozzilli.

Secondo le informazioni raccolte, la caduta è avvenuta mentre il lavoratore si trovava sulla struttura del ponteggio. Le forze dell’ordine del locale commissariato e i tecnici dello Spesal sono intervenuti sul posto per avviare le verifiche sulla regolarità delle procedure di sicurezza, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

Dopo l’arrivo in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale “Ospedale San Timoteo” di Termoli, a seguito del responso dei medici, è stato disposto il trasferimento al Neuromed di Pozzilli per le lesioni neurologiche conseguenti alla caduta, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza, per emorragia cerebrale.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro nel tardo pomeriggio di ieri.