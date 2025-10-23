Parla l’avvocato Cecchi: «La compagna di Andrea smentisce le circostanze diffuse dalla famiglia Costantini»

TERMOLI. In relazione all’articolo dal titolo “La famiglia di Andrea chiede l’apertura di una indagine”, l’avvocato Paola Cecchi, in qualità di difensore della signora Angela Dileva, ritiene necessario precisare quanto segue.

«Il compianto Andrea Costantini non aveva manifestato alcuna intenzione di riprendere rapporti professionali con l’azienda di famiglia, né risultano atti, documenti o iniziative che possano avvalorare tale circostanza.

Le ricostruzioni “diffuse dalla famiglia Costantini” prive di riscontri e fonti verificabili, sono pertanto totalmente destituite di fondamento e contribuiscono unicamente ad alimentare speculazioni che ledono la memoria del defunto e la serenità dei suoi cari. Si evidenzia, con profonda preoccupazione, che la pubblicazione di tali notizie divulgate dalla famiglia Costantini— peraltro facilmente accessibili online — ha già arrecato un grave pregiudizio al figlio minore di soli undici anni, esponendolo a una dolorosa e ingiustificata attenzione pubblica in un momento di estrema fragilità emotiva. Contestualmente, l’avvocato invita i familiari a rispettare la dignità del figlio e della genitrice, astenendosi da ulteriori divulgazioni che possano ledere il loro diritto alla riservatezza e alla serenità familiare».