Pioggia battente e le note di Irama per l’ultimo saluto a Dino Alberto Paganelli

SAN BUONO. La pioggia battente e le note struggenti di “Ovunque tu sarai” di Irama hanno accompagnato l’uscita del feretro di Dino Alberto Paganelli dalla chiesa di San Buono, dove questa si sono celebrati i funerali del cuoco cinquantunenne scomparso prematuramente in Molise.

In tantissimi hanno voluto stringersi attorno alla famiglia, riempiendo la chiesa e la piazza antistante in un silenzio carico di dolore e commozione. Un’intera comunità si è raccolta per rendere omaggio a un uomo conosciuto e apprezzato non solo a San Buono, ma anche a Carunchio, dove lavorava come cuoco e dove ha lasciato un ricordo indelebile.

Il rito funebre, celebrato con grande partecipazione, è stato un momento di preghiera e di ricordo. Colleghi, amici e conoscenti hanno voluto testimoniare l’affetto e la stima nei confronti di Dino, sottolineando il vuoto che la sua improvvisa scomparsa lascia nella comunità.

Il paese resta ancora sotto shock per la perdita di un uomo giovane, solare e generoso. Le lacrime dei presenti, la musica e il cielo che piangeva insieme ai suoi cari hanno reso l’ultimo saluto a Dino un momento intriso di dolore ma anche di profonda vicinanza.

San Buono e Carunchio porteranno con sé il suo ricordo, custodendolo nel cuore di chi lo ha conosciuto e voluto bene.

Federico Cosenza