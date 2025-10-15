Rapina a un’anziana e furti precedenti: arrestato 35enne

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio del 14 ottobre 2025, la Polizia di Stato, tramite la Squadra Mobile della Questura di Campobasso, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Campobasso – Ufficio del Gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un 35enne residente nel capoluogo, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e furto aggravato presso un esercizio commerciale.

Le condotte contestate sarebbero state commesse in momenti distinti a Campobasso, con particolare attenzione sull’episodio del 30 agosto 2025. In quell’occasione, secondo le accuse, l’uomo avrebbe aggredito un’anziana signora nell’androne del suo palazzo, tentando di impossessarsi della sua collana in oro. L’episodio, per le modalità e per l’età della vittima, aveva suscitato grande interesse nella comunità cittadina.

Le indagini immediate e accurate condotte dalla Squadra Mobile, coordinate dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, hanno permesso in tempi rapidi di identificare l’indagato e ottenere l’emissione della misura cautelare.

Il lavoro investigativo ha inoltre consentito di collegare al 35enne un precedente furto con destrezza, avvenuto il 29 agosto 2025, ai danni di un registratore di cassa di un esercizio commerciale locale.

La Procura della Repubblica e la Polizia di Stato sottolineano la costante attenzione e l’impegno profuso nel contrasto ai reati predatori, al fine di garantire elevati standard di sicurezza nel territorio molisano. L’intervento conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e assicurare un contesto di maggiore sicurezza.