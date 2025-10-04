Rapinatore arrestato mentre tentava di fuggire a Termoli

CAMPOBASSO. È stato arrestato nella giornata di ieri, 3 ottobre, un giovane di circa 30 anni, originario di Campobasso e già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi e in materia di stupefacenti, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata nel centro storico del capoluogo.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima – un passante – minacciandolo con un grosso coltello e costringendolo a consegnare il denaro contenuto nel portafogli, pari a 200 euro. Il rapinatore era solo parzialmente travisato.

Scattate immediatamente le ricerche, gli agenti hanno perlustrato l’area teatro dei fatti, rinvenendo il coltello e il berretto utilizzati durante l’aggressione. Seguendo il possibile percorso di fuga, sono riusciti a raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile

Il sospettato è stato rintracciato al terminal cittadino degli autobus, mentre attendeva un pullman diretto a Termoli, probabilmente nel tentativo di allontanarsi dalla città. Condotto negli uffici della Questura, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della rapina.

Su disposizione del Pm di turno, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Campobasso, in attesa dell’udienza di convalida.