Rapine ad autotrasportatori, blitz dei Carabinieri anche a San Severo

SAN SEVERO. Sei persone, di cui quattro arrestate e due sottoposte all’obbligo di dimora, sono state raggiunte da un provvedimento cautelare nell’ambito di un’indagine su un gruppo criminale specializzato in rapine ai danni di autotrasportatori, con sequestro di persona e uso di armi, nonché reati di ricettazione.

L’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani è scattata all’alba di oggi e si svolge tra diverse località delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e del nord Barese, tra cui Bitonto, Trani, Corato, Bari e San Severo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, hanno portato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani a emettere l’ordinanza cautelare a carico dei sei indagati. L’attività di oggi rappresenta il culmine di un lavoro investigativo complesso, finalizzato a smantellare un sodalizio dedito a rapine aggravate con sequestro di persona.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.