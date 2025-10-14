Rinvenuti ordigni esplosivi in un capannone dismesso

CAMPOBASSO. Allarme sicurezza in contrada Montevergine, nei pressi del bivio per Campodipietra, dove questa mattina è stata rinvenuta un’autovettura contenente ordigni esplosivi all’interno di un capannone dismesso. L’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento degli artificieri e garantire l’incolumità pubblica.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni di bonifica. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per risalire alla provenienza del veicolo e alla natura degli ordigni, nonché per verificare eventuali collegamenti con attività illecite.

L’intera area è attualmente sotto sequestro e le indagini sono in corso nel massimo riserbo.