Rubano nella notte una utilitaria in città, ritrovata a San Paolo di Civitate grazie ai Carabinieri

TERMOLI. Prontezza e dedizione: ritrovata un’auto rubata grazie all’intervento dei Carabinieri di San Paolo di Civitate.

Notte scorsa segnata dall’ennesimo furto d’auto in città, ma la risposta delle forze dell’ordine ha dimostrato quanto i valori della legalità e del servizio pubblico siano ancora vivi e operanti.

Allertati immediatamente tramite il 112 di Termoli, a cui la proprietaria di una Lancia Y si è rivolta, i militari dell’Arma del centro dauno si sono attivati con tempestività e competenza, seguendo indicazioni precise e intervenendo con efficacia. Grazie al loro operato, il veicolo è stato ritrovato e recuperato in tempi rapidi.

In un contesto sociale sempre più minacciato dalla criminalità, episodi come questo restituiscono fiducia nelle Istituzioni e mettono in luce il valore umano e professionale di chi le rappresenta. «Ai militari di Termoli e San Paolo di Civitate va il mio sentito ringraziamento pubblico e la più profonda riconoscenza per il loro operato».

Emanuele Bracone