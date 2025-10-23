San Severo, esplode bomba carta nella notte: paura tra i residenti

SAN SEVERO. Esplosione nella notte in via Carlo Pisacane: paura tra i residenti

Paura nella notte a San Severo, dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale – una bomba carta – dinanzi al portone di uno stabile in via Carlo Pisacane. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 23 ottobre.

L’esplosione è stata violenta e nettamente udita in tutto il quartiere. L’onda d’urto ha scardinato il portone e danneggiato le soglie di marmo poste all’ingresso, provocando danni visibili e un forte spavento tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. Contestualmente, pattuglie dei carabinieri e volanti della polizia hanno avviato le indagini del caso.

Gli inquirenti stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’autore – o agli autori – del gesto. Al momento non si registrano feriti, ma resta alta la tensione tra gli abitanti del quartiere.