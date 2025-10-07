Scampato naufragio a Rio Vivo, rischi della navigazione solitaria

TERMOLI. I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, insieme ai Piloti del porto, hanno messo in sicurezza ieri pomeriggio una barca a vela in avvicinamento pericoloso ai frangiflutti della spiaggia di Rio Vivo.

L’allarme è scattato intorno alle 18.00, quando un cittadino ha segnalato ai finanzieri presenti in porto che un veliero, sospinto dalla burrasca in corso, stava dirigendosi verso la costa senza apparente presenza di persone a bordo.

In pochi minuti, un’unità navale, in servizio di prontezza operativa H24, è intervenuta sul posto, affiancando l’imbarcazione del Pilota del Porto già presente in zona e impegnata a prestare i primi soccorsi al veliero.

Solo avvicinandosi alla barca, battente bandiera tedesca, i soccorritori hanno individuato un uomo a bordo. Il marinaio ha tentato di avviare il motore, che però si spegneva ripetutamente, mentre cercava di raggiungere le acque sicure del porto. Grazie all’assistenza costante del mezzo navale del Pilota, l’imbarcazione è stata infine ormeggiata all’interno della marina di San Pietro. Qui i finanzieri hanno potuto completare i controlli di polizia previsti.

L’uomo, in buone condizioni di salute ma visibilmente scosso, ha ringraziato i soccorritori, spiegando di essersi addormentato dopo una lunga navigazione in solitaria insieme al suo amico a quattro zampe, senza accorgersi del peggioramento delle condizioni meteomarine.

“Grazie al tempestivo intervento dei Piloti e della Guardia di Finanza – impegnata, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, in frequenti operazioni di ricerca e soccorso – è stato scongiurato un epilogo ben più grave”, sottolineano le autorità.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza e della coordinazione tra i servizi tecnici portuali e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza in mare, soprattutto durante condizioni meteorologiche avverse.