Scontro con tre auto coinvolte sulla statale 16 a San Severo

SAN SEVERO. Incidente sulla Statale 16 tra San Severo e Foggia: traffico rallentato, un ferito.

Traffico rallentato questa mattina lungo la Strada Statale 16, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8 di oggi, mercoledì 22 ottobre, al chilometro 655, in agro di San Severo, nei pressi di un’area di servizio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto iniziale ha interessato due veicoli con a bordo cittadini extracomunitari. Nella fase successiva, un terzo mezzo è stato coinvolto nella collisione: il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di San Severo, incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

EB