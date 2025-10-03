Scontro mortale nel capoluogo, perdono la vita un 61enne di San Martino e una 74enne di Avellino

CAMPOBASSO. Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, lungo la tangenziale est di Campobasso, nei pressi di un’autodemolizione. Lo scontro, avvenuto intorno alle 11:30, ha coinvolto due veicoli: un furgone e una Fiat 500. Il bilancio è tragico: due persone hanno perso la vita.

Le vittime sono una donna di 74 anni originaria di Avellino, alla guida della Fiat 500, e un uomo di 61 anni di San Martino in Pensilis, conducente del furgone. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo. La donna sarebbe deceduta sul colpo, mentre l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito dal furgone. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è purtroppo deceduto poco dopo, nonostante i tentativi del personale medico di salvargli la vita.

La Polizia stradale ha chiuso l’accesso alla tangenziale in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli agenti della Polizia municipale di Campobasso hanno effettuato i rilievi tecnici per accertare le cause del sinistro e ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di stabilire eventuali responsabilità.

Il traffico è rimasto paralizzato per gran parte della giornata, mentre la comunità locale si stringe nel dolore per le due vite spezzate.