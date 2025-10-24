Scontro sulla strada provinciale a Petacciato, due feriti

PETACCIATO. Alle ore 16.30 di ieri, lungo la Strada Provinciale 51, nel territorio comunale di Petacciato, avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto due vetture: una Peugeot e una Fiat Panda. Richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Due persone, una 74enne e un 73enne, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per accertamenti e controlli precauzionali. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma si è reso necessario il monitoraggio medico a seguito del violento urto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli per i rilievi del caso e l’equipe medica del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che ha prestato le prime cure e gestito il trasferimento in ospedale.