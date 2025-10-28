Scontro tra due auto a Campomarino, quattro i feriti

CAMPOMARINO. Incidente stradale nella serata di oggi nel territorio di Campomarino, all’uscita del paese, nel tratto che conduce alla rotatoria sulla statale 16.

Due le macchine coinvolte, entrambe utilitarie. Sette gli occupanti nel complesso, di cu quattro rimasti feriti, per fortuna con conseguenze lievi, nonostante una delle vetture si sia ribaltata sul fianco, e proprio i quattro che viaggiavano sulla Lancia Y sono dovute ricorrere alle cure mediche, sul posto il 118 Molise coi volontari della Croce di San Gerardo e i Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione. I feriti sono stati trasportati in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.