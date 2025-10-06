Scontro tra due auto a Guglionesi

GUGLIONESI, Un incidente stradale si è verificato sulla provinciale 126, all’altezza di via Molise, mentre le auto stavano percorrendo la strada in direzione Guglionesi. L’asfalto viscido a causa della pioggia potrebbe essere alla base dello scontro.

Coinvolti due veicoli: su una macchina viaggiava un signore, sull’altra una coppia. Fortunatamente, nessuno dei conducenti ha riportato ferite e tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, le auto sono entrate in contatto senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Guglionesi e il 118 per gli accertamenti sanitari.