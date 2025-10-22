Sequestrati 700 articoli di bigiotteria non conformi a Termoli

TERMOLI. Nella giornata di ieri, la Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli ha proceduto al sequestro di circa 700 articoli di bigiotteria presso un emporio che esercita la vendita al dettaglio di prodotti vari nella cittadina adriatica.

Nel corso di un’ispezione finalizzata a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti, i militari hanno rinvenuto, all’interno dei locali dell’esercizio e destinati alla vendita, beni non conformi alla normativa a tutela dei consumatori, tra cui accessori per piercing, anelli, braccialetti e altri oggetti di bigiotteria.

In particolare, la merce era priva della marcatura “CE” obbligatoria e non riportava le informazioni minime previste dalla legge sulle confezioni dei prodotti, in violazione del D.lgs. 206/2005 in materia di sicurezza dei prodotti.

Oltre al sequestro amministrativo della merce, al titolare dell’esercizio è stata contestata la violazione normativa, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro.

L’operazione si inserisce nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio svolta dalle Fiamme Gialle, finalizzata a contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, tutelare i consumatori e garantire un mercato in cui gli operatori onesti possano operare in condizioni di concorrenza leale.

AZ